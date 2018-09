Deel dit artikel:













Wie komt de plukbrigade in Geldermalsen versterken? Foto: Stichting Landschapsbeheer Gelderland

GELDERMALSEN - Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) is hard op zoek naar extra handen in de plukploeg. Over anderhalve week is de eerste plukdag in de hoogstamboomgaarden in Opijnen, Gellicum en Meteren, maar het loopt nog niet storm.

Eerder dit jaar deed de gemeente Geldermalsen een inventarisatie bij de circa tachtig boomgaarden in de omgeving. Drie eigenaren gaven aan dat ze best een handje kunnen gebruiken bij het plukken van de appels. Die groeien op grote hoogte en de eigenaren zien het niet zitten om alles zelf te moeten doen. Op 22 en 29 september zijn daarom twee plukdagen georganiseerd. Betuws erfgoed 'Sommige van de eigenaren kunnen het zelf niet meer goed of durven de hoogte niet meer in. Wij vinden het belangrijk dat de appels toch geplukt worden', legt Dagmar Kroezen namens SLG uit. 'De hoogstamboomgaarden zijn namelijk belangrijk voor het aangezicht en zijn ook een stukje Betuws cultureel erfgoed. Als ze niet geplukt worden, vallen de appels op de grond en zijn ze onbruikbaar. Dat is doodzonde.' Streekcider Kroezen hoopt dat mensen bereid zijn zich één of twee dagen in te spannen en de eigenaren van hoogstamboomgaarden te helpen. 'We hebben nu veertien plukkers, maar ik hoop dat we wel rond de twintig komen', zegt ze. De plukkers mogen een deel van de appels houden, de rest wordt verwerkt tot een speciale streekcider. Twee bedrijven in de regio zijn bereid gevonden om de verwerking van de oud-Hollandse rassen tot Betuwse cider voor hun rekening te nemen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52