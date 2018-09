Omroep Gelderland stationeert verslaggevers bij lokale omroepen

NUNSPEET - Omroep Gelderland gaat de samenwerking met een aantal lokale omroepen intensiveren. Vanaf deze maand worden bij vier omroepen verslaggevers gestationeerd. De verslaggevers gaan verhalen maken die voor zowel de regionale omroep als de lokale omroep relevant zijn. Het gaat om een pilot van een jaar.

Omroep Gelderland werkt al langer samen met zo'n 30 lokale omroepen. Over alle content die de omroep maakt kunnen lokale omroepen nu al beschikken. Daarnaast plaatst de regionale omroep berichten van lokale omroepen op de website www.gld.nl. Door het hoge bereik van de site worden de lokale berichten door meer mensen gelezen.

De samenwerking wordt nu verder opgevoerd. Er gaan verslaggevers werken bij Regio8 (Ulft), B-FM (Zutphen), RTV Nunspeet (Nunspeet) en in het Rivierenland waar samengewerkt wordt met RegioTV Tiel.

Meerdere doelen

'We werken al op een prettige manier intensief samen met deze vier omroepen, dit was voor ons een logische stap', vertelt hoofdredacteur Marc Veeningen van Omroep Gelderland. Voor de omroep dient de samenwerking meerdere doelen. 'We willen meer lokaal nieuws brengen én we willen de lokale journalistiek verder versterken.' Door kennis over stad en dorp van lokale omroepmedewerkers te koppelen aan de expertise die de verslaggevers meebrengen verwacht de omroep op meer goede, lokale verhalen. 'Verhalen die voortkomen uit en gemaakt worden in de lokale samenleving.’

Roots in het gebied

Voor de pilot zijn vier nieuwe verslaggevers aangenomen die hun roots hebben in het gebied zelf. Zij worden volledig door de omroep uitgerust met camera, microfoon en laptop, zodat zij ook daadwerkelijk vanuit het gebied verslag kunnen doen.