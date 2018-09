Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid Ede viert 50- jarig jubileum

EDE - Ter ere van het 50-jarig jubileum wordt er op woensdag 12 september, rond 10.15 uur, het jubileumnummer van De Groene Gids van Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid Ede (IVN Ede) aangeboden aan de Edese wethouder Willemien Vreugdenhil.

Dit gebeurt tijdens het planten van een vlinderstruik op basisschool De Zuiderpoort, aan de Kerkweg 19. De organisatie kijkt terug op een rijke geschiedenis van natuureducatie en natuurbeleving door jong en oud.

Vlinderstruiken als geschenk



Natuureducatie aan schoolkinderen is een van de speerpunten van IVN Ede. In het kader van haar 50-jarig jubileum schenkt IVN Ede een vlinderstruik aan dertig basisscholen in de gemeente Ede. Dit is geïnspireerd door operatie Steenbreek en in samenwerking met tuincentrum de Driesprong in Ede.

Geplant door scholieren

De schoolkinderen planten zelf deze vlinderstruiken, onder begeleiding van enkele schoolgidsen van IVN Ede. De vlinderstruiken zorgen voor een toename van vlinders, vogels en insecten. De vlinderstruiken dragen bij aan de vergroening van het schoolplein. Zij geven verkoeling bij extreme warmte en bevorderen afwatering van overtollig regenwater tijdens periodes van wateroverlast.