'Knip' op de Griftdijk nog te onduidelijk: gemeente plaatst extra borden

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen gaat extra borden plaatsen rond de 'knip' op de Griftdijk in Nijmegen-Noord. Dat meldt een woordvoerder aan Omroep Gelderland. Sinds begin deze maand is het verboden om in de spits gebruik te maken van de weg.

Daarmee moet het sluipverkeer richting Nijmegen worden tegengegaan. Toch ervaren veel mensen de nieuwe situatie nog als onduidelijk en is bovendien niet iedereen op de hoogte van de nieuwe regels.

Een knip is niets anders dan een verkeersmaatregel waarmee een figuurlijke 'knip' wordt gezet in een weggedeelte om extreme drukte op de weg tegen te gaan.

Boete? 149 euro

Van maandag tot en met vrijdag is het voor gemotoriseerd verkeer niet toegestaan om tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur op de Griftdijk tussen de Van Boetzelaerstraat en de Italiëstraat te rijden. Alleen bewoners die een ontheffing hebben, mogen wel langs de afsluiting. De maatregel is in het leven geroepen nadat bewoners van Oosterhout hun beklag deden over de grote hoeveelheid sluipverkeer. In 2016 stemde de gemeenteraad in met de knip

Met camera's, die sinds vorige week ook daadwerkelijk functioneren, worden automobilisten geregistreerd die ondanks het verbod toch over de weg rijden. Overtreders krijgen deze maand nog geen boete, maar ontvangen wel een waarschuwing op de deurmat. Vanaf volgende maand zullen er wel boetes uitgedeeld gaan worden. Kosten voor een overtreding: 149 euro.

'Mensen moeten wennen'

'Omdat een 'knip' niet heel gebruikelijk is, zien we toch dat veel mensen er nog aan moeten wennen', laat een gemeentewoordvoerder weten. Zowel voor het verkeer dat uit het noorden komt, als voor het verkeer uit het zuiden worden er daarom binnenkort extra borden geplaatst. 'Zodat ze er nog eerder op gewezen worden dat de verkeerssituatie is gewijzigd.'