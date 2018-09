Overlast in Doetinchem minder nadat 12 jongeren zijn gearresteerd

DOETINCHEM - De politie in Doetinchem is tevreden over het effect van de grootschalige politieactie tegen jeugdcriminaliteit. In de maand juni werden in totaal twaalf jongeren opgepakt voor delicten als zware mishandeling en afpersing.

'De overlast is een heel stuk minder geworden', aldus Bert Kroes, operationeel expert jeugd bij de politie Doetinchem. 'De meldingen en aantal strafbare feiten zijn minder geworden, maar dat wil niet zeggen dat ze helemaal uit beeld zijn.'

In de maand juni werden in totaal twaalf jongeren opgepakt in de leeftijd van zestien tot 25 jaar op verdenking van onder meer diefstal met geweld, poging tot zware mishandeling en afpersing. Vier jongeren zitten nog altijd vast. Daarnaast is een minderjarige in vrijheid gesteld, maar in een jeugdinrichting geplaatst.



In een pro-firmazitting wordt midden september duidelijk hoe het vervolg van de zaak eruit ziet. De daadwerkelijke inhoudelijke behandeling laat nog even op zich wachten, aangezien er een dossier van 2800 pagina’s ligt.

Naast het strafrechtelijke onderzoek, laat de politie weten dat de ketenaanpak zijn vruchten afwerpt. Samen met onder meer jongerenwerkers wordt geprobeerd de cultuur van de groep aan te pakken. 'Wat goed is om te benoemen is dat we content zijn met de reacties van het merendeel van de jeugd', zo legt Kroes uit. 'Er zijn jongeren die in de weerstand zitten, maar meestal zijn ze gewoon aanspreekbaar.'



Gesprekken met rapper Massief

Tekenend voor de jongerencultuur waar de politie tegen optreed, is volgens agenten een rapvideo van Massief. 'Hij is geen verdachte in dit onderzoek geweest', benadrukt Kroes. 'Maar we hebben wel gesprekken met hem gevoerd. Onze visie hoeft niet altijd samen te gaan, maar het is goed om te weten hoe anderen erover denken en wat de impact van een video kan zijn.'

Zie ook: