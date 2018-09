Run op burgemeesterschap van Rozendaal

ROZENDAAL - De vacature voor burgemeester in Rozendaal is populair. De huidige burgemeester, Jan Hendrik Klein Molekamp, zit al bijna tien jaar op zijn post en wordt volgend jaar 70. Hij moet zijn functie dan neerleggen. In totaal hebben zich 47 sollicitanten gemeld om Klein Molekamp op te volgen.

De vacature sloot een week geleden. De sollicitatieprocedure wordt geleid door Jan Markink, loco-commissaris van de Koning in Gelderland. Hij gebruikt de rest van de maand september om een aantal kandidaten te selecteren. In oktober overlegt hij vervolgens met de vertrouwenscommissie over de te ontvangen kandidaten.

Meer mannen dan vrouwen

Eind oktober moet duidelijk zijn wie Klein Molekamp opvolgt als eerste burger van Rozendaal. In februari wordt hij of zij dan officieel beëdigd in de kleinste gemeente van Gelderland. In totaal doen 33 mannen en 14 vrouwen een gooi naar het burgemeesterschap. Ruim een kwart van de sollicitanten is VVD'er, tegenover vijf sollicitanten uit het CDA en vier van D66.

De rijkste gemeente van Gelderland kan zich ook verheugen in de belangstelling van andere politieke kleuren. Twee sollicitanten horen bij GroenLinks en daarnaast toonden één SGP'er en één ChristenUnie-lid interesse. De resterende vijftien sollicitanten maken deel uit van andere politieke partijen of zijn niet actief in de politiek.

'Parel in Gelderland'

Er is ook interesse is vanuit het bedrijfsleven, het onderwijs en de dienstverlening. In zijn profielschets geeft de gemeente Rozendaal aan dat het zoekt naar iemand met bestuurlijke ervaring en bestuurskracht. Het moet ook iemand zijn die echt voor de gemeente staat. 'Rozendalers hebben het behoud van de zelfstandigheid van Rozendaal hoog in het vaandel staan; zij zijn verschrikkelijk trots op hun unieke zelfstandige gemeente, deze parel in Gelderland', zo laat men weten in de profielschets.

De vraag is nu met wie loco-commissaris Jan Markink de gesprekken aangaat. Rozendaal is bereid een ambtswoning te bouwen voor de nieuwe burgemeester. Op dit moment is die woning er niet meer.

