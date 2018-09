Let op! Helene Fischer begint een halfuur vroeger

ARNHEM - Het concert van Helene Fischer aanstaande zaterdag begint een halfuur eerder dan op het ticket staat.

Dat meldt GelreDome, waar het concert plaatsvindt, op Facebook.

Op het ticket staat dat de show om 20.00 uur begint, maar dit is vervroegd naar 19.30 uur in verband met de lengte van de show. Het tijdschema is nu als volgt:

Deuren open: 17.00 uur

Start show deel 1: 19.30 uur

Pauze: 20.50 - 21.20 uur

Start show deel 2: 21.20 uur

Einde show: 22.50 uur