175-jarig bestaan koffiehandelshuis G. Bijdendijk B.V. Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - G. Bijdendijk B.V. bestaat 175 jaar. Het is een handelsonderneming in ongebrande koffie en sinds augustus 2016 gevestigd in het voormalige notariskantoor aan Laan 57 in Nunspeet. De geschiedenis begint met de familie Bijdendijk. In 1843 begon de familie met de handel in koffie en thee.

Geschreven door Mediapartner RTV Nunspeet

Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw is het bedrijf niet meer in handen van de familie, maar is de naam Bijdendijk wel als handelsnaam behouden. In de jaren 70 is er ook voor gekozen om te specialiseren in de koffiehandel en de thee handel te laten vallen. In de koffiebranche is het bedrijf een kleinere, maar sterke speler. Bijdendijk heeft deze positie verkregen door de uitstekende naam bij zowel klanten als leveranciers. Een van de redenen hiervoor is dat het bedrijf alleen overgaat tot een koop of verkoop, nadat elke partij persoonlijk door middel van een monster wordt gekeurd op geur, kleur en smaak. Bijdendijk koopt verschillende soorten ongebrande koffies uit meer dan 30 verschillende landen en levert deze koffie aan verschillende klanten binnen en buiten Europa. Veel van de koffies worden opgeslagen in het magazijn in Middelburg van waar de klanten bedient worden. 'Wij onderscheiden ons van concurrenten door dagelijks met de koffies te branden en met alle medewerkers te proeven. Door het vastleggen van smaakeigenschappen, door middel van het proeven, zijn wij in staat om voor vele klanten maatwerk af te leveren. Dit maakt ons bedrijf uniek!' Op 14 september 2018 vieren zij het 175-jarig jubileum. Het jubileum zal groots gevierd worden op locaties in Nunspeet, Harderwijk en Hulshorst. De gastenkring bestaat uit vrienden, familie, klanten en leveranciers vanuit Nederland maar ook uit het buitenland.