Hardleerse man rijdt weer zonder rijbewijs

OLDEBROEK - De politie heeft in Oldebroek een man van 46 jaar aangehouden, omdat hij voor de tweede keer in korte tijd rondreed zonder geldig rijbewijs.

Vier weken eerder hield de politie de man al staande. Toen bleek dat zijn rijbewijs ongeldig verklaard was. De man sloeg het het verzoek om niet meer in de auto te stappen in de wind en kroop toch weer achter het stuur. In Oldebroek hield de politie hem staande en dus was de man opnieuw in overtreding.

Wijkagent Peter van Essen waarschuwt dat de man zich niet nog zo'n misstap kan permitteren. 'De volgende keer volgt inbeslagname van de auto', benadrukt hij via Twitter.