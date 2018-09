Heidi intens verdrietig: 'Tosca doodgebeten door monster'

'Het leek wel een slechte B-film. Ook ik stond te schreeuwen en te gillen van angst. Ik hoopte dat er een eigenaar in de buurt was van de andere hond. Hij schudde haar heen en weer met zijn kop, liep nog een keer heen en weer en verdween in het donker. Ik hoorde haar nog gillen, schrijft ze op Facebook. Het enige wat ik toen dacht is. 'Dit monster laat haar nooit meer los.'

Gegil

Op een gegeven moment stopte het gepiep en gegil van het hondje van Heidi; 'Ik hoopte dat haar lijden daarmee ook zou stoppen. We hebben de hele nacht gezocht tot een uur of vijf maar tevergeefs. Mijn partner en ik vonden haar de volgende ochtend in de bosjes vlakbij de voetbalvelden. Verschrikkelijk om haar zo te vinden.'

Oproep

'Ik hoop dat de eigenaar zich van geen kwaad bewust is. Ik wil niemand ergens van beschuldigen maar het zou mij en mijn partner goed doen als de eigenaar zich meldt. Dan kunnen we dit drama verwerken.' Het was volgens Heidi een bruine kortharige hond. 'Gespierd en hoog op de poten, een smalle kop en rechtopstaande oren. Een heel onvriendelijk uiterlijk, niet een hond die je op even op schoot neemt.'

De tekst gaat verder onder de foto:

De vluchtroute (foto: Facebook/Heidi van Zadelhoff)

Donker fietspad

Normaal gesproken, zo vertelt Heidi, laat ik de honden eerder op de avond uit. Maar afgelopen weekend liet ik rond 2 uur 's nachts de honden uit. Ze woont aan de rand van Ewijk en het fietspad daar is niet verlicht. 'Het is er aardedonker. Je ziet andere mensen en honden pas op het allerlaatste moment. Ik was dus ook compleet verrast door de andere hond', vertelt Heidi.

'Ik heb contact gehad met de gemeente over het verlichten van het fietspad. Ze zouden een BOA (Bijzonder OpsporingsAmbtenaar) op de hoogte brengen. Als het fietspad betert verlicht was, had dit misschien voorkomen kunnen worden, aldus Heidi.

Samen afscheid genomen

Nadat we Tosca hebben gevonden, hebben we haar in een handdoek gewikkeld en thuis, samen met de andere hondjes, afscheid genomen. Daarna hebben we hebben haar begraven, vertelt Heidi tot besluit.