Arnhem Band zoekt een nieuwe ruimte

Wij, de Arnhem Band, moeten na 45 jaar onze ruimte in Arnhem verlaten. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe geschikte ruimte die voor een betaalbare prijs te huren is. Wij zijn een muziekvereniging, lid van scouting Nederland, met 42 leden in de leeftijd van 9 tot 30 jaar. Onze oude bandkelder was naast een ruimte voor voorbereidingen van de optredens, ook een ruimte voor vele activiteiten en de vergaderingen.

Daarnaast is het ook een ruimte waar wij onze instrumenten, kleding en het complete archief van de muziekvereniging opslaan. We zoeken een accommodatie met een oppervlakte van minimaal 150 vierkante meter met verwarming, licht, stromend water en sanitair. Het liefst tussen Arnhem Centrum en Presikhaaf met voldoende parkeerplaatsen.

Heeft u tips of een ruimte voor de Arnhem Band? Reageer dan hieronder!