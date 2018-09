Deel dit artikel:













Kunst en natuur komen samen tijdens festival Wereldwijd de Heerlijkheid

ARNHEM - Op vrijdag 14 september is Gelderland een nieuw kunst- en cultuurfestival rijker: Wereldwijd de Heerlijkheid, op het oude landgoed de Heerlijkheid en in het dorp Hemmen in de Betuwe. De organisatie heeft internationaal bekende kunstenaars weten te strikken: zo exposeert vormgever Maarten Baas in zijn Hemmense ouderlijk huis. Maar ook lokale kunstenaars ontbreken niet. Uit met Esther ging naar het atelier van Jos van Doorn, om alvast te zien wat hij voor het festival maakt.

Zowel in het dorp als op het landgoed zijn kunstwerken van zowel gevestigde kunstenaars, als van studenten en amateurs te zien. Maar er is meer dan alleen beeldende kunst: rond de kasteelruïne en het kerkje van het landgoed zijn muziekoptredens, dans, film, theater, lezingen en workshops.

Als je komend weekend geen tijd heb, geen probleem: Wereldwijd de Heerlijkheid is nog tot en met 30 september op vrijdag, zaterdag en zondag te bezoeken.