ChristenUnie Apeldoorn: stoppen met PlusOV

APELDOORN - Voor oppositiepartij ChristenUnie in Apeldoorn is de maat vol, wat hen betreft trekt de gemeente zo snel mogelijk de stekker uit PlusOV. 'Ook al is er geen chaos zoals vorig jaar, er zijn nog altijd teveel problemen.' Dat de chaos van vorig jaar uit is gebleven is volgens de ChristenUnie geen reden om door te gaan met de regiecentrale.

De organisatie voert de regie over het vervoer van zo'n 1400 leerlingen plus cliënten van de dagbesteding in Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Heerde, Voorst, Zutphen, Hattem en Deventer.

'Niet flexibel genoeg'

De fractie van de ChristenUnie heeft de afgelopen tijd veel ouders, chauffeurs en schooldirecteuren gesproken. Raadslid Hanna Riezebos: 'Wij hebben gehoord over misgelopen kennismakingen tussen chauffeurs en kinderen, wachttijden bij de telefoon, adressen en tijden die (ondanks tijdig doorgeven) niet goed in de ritplanningen en/of bij de chauffeurs staan. Tussentijdse vragen over fouten in de ritten lijkt PlusOV nog steeds niet goed aan te kunnen. Daar zijn wij bezorgd over, en aan het begin van de zomer nadrukkelijk aandacht voor gevraagd omdat dit inherent is aan de doelgroep. Die flexibiliteit is ons beloofd.'

Omroep Gelderland sprak eerder met ouders en scholen en de directeur van plusOV. De conclusie van die inventarisatie was dezelfde als die de ChristenUnie nu trekt: De chaos van vorig jaar blijft uit, maar het loopt nog niet op rolletjes.

'10% gaat mis'

Directeur Anneke Huiskamp van de Daniël de Brouwerschool in Wilp, een school voor speciaal onderwijs, zegt ook dat het met 10% van haar leerlingen nog niet goed gaat. Ze heeft veel overleg met PlusOV en ziet dat daar keihard gewerkt wordt, maar ziet ook dat het vervoer loopt een deel van haar leerlingen nog niet goed loopt: 'er zijn lange wachttijden aan de telefoon als je een probleem wil oplossen, het vervoer is heel grillig en dat is niet goed voor mijn kwetsbare leerlingen.'

Postieve en negatieve ervaringen

De 16-jarige zoon van Christel de Boon gaat met PlusOV vanuit Apeldoorn naar een school in Arnhem. In de taxi zitten ook kinderen uit Apeldoorn en Twello. Zij baalt als een stekker van het vervoer en de organisatie: 'ze reageren niet of op mails, hij heeft veel verschillende chauffeurs en zijn onztettend inflexibel.' Ze vindt de actie van de ChristenUnie een goede: 'zo doorgaan is echt geen optie, er zitten veel te veel schijven tussen, een kleinere organisatie zou beter zijn.'

Merel uit Apeldoorn heeft een hele andere ervaring. Haar zoon Mats, gaat sinds 2 jaar met busje van PlusOV naar school: ' De ritten van Mats gaan altijd goed. Het enige is dat de chauffeur zich vorig jaar aan het begin van het jaar niet had voorgesteld. Dat zorgde ervoor dat wij de eerste maandag van het schooljaar geen idee hadden of Mats zou worden opgehaald door wie en hoe laat. Dat was een eenmalig klein incident en had meer meer de communicatie van de chauffeur zelf te maken. Het gaat het erg fijn en prima. Ik geef Plus OV het cijfer 8,5.’

Doorgaan of stoppen

Gemeenten moeten voor het einde van dit jaar beslissen of ze door willen gaan met PlusOV, de ChristenUnie in Apeldoorn heeft haar keuze al gemaakt: 'We snappen dat het voor ouders heel spannend is als Apeldoorn zou stoppen met PlusOV, daarom zijn we ook niet over één nacht ijs gegaan. Uiteindelijk moeten wij die beslissing als raad maken en wij denken, alles afwegende, dat stoppen de enige juiste oplossing is.

Vorig jaar deed Omroep Gelderland uitgebreid onderzoek naar het speciaal vervoer in onze regio. Bekijk hier ons dossier over het speciaal vervoer.

Zie ook: