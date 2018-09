Pianist in Arnhem gezocht!

.

Wij, De DrieGasthuizenGroep in Arnhem, zijn op zoek naar een pianist die twee keer per maand wil komen spelen in de hal aan de Utrechtseweg in Arnhem. Er is nu een pianist, maar dit is een man op leeftijd en hij wil er graag mee stoppen. De bewoners vinden dit heel jammer en daarom zoeken wij een leuke nieuwe pianist. Het gaat om het spelen van liedjes uit een muziekboekje. De bewoners komen in de hal om samen liedjes mee te zingen. Iedereen die piano kan spelen kan reageren.

Lijkt het u leuk om piano te gaan spelen in een verzorgingshuis? Reageer dan hieronder!