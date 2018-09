VVD-er Lilian Haak stopt transitie en wordt weer man

APELDOORN - Lilian Haak, transgender en raadslid van de VVD in Apeldoorn, heeft besloten te stoppen met de transitie van man naar vrouw. Eerder zei Haak de eerste transgender in de Tweede Kamer te willen worden

De politicus neemt zijn oude naam Braldt weer aan. De VVD-er stopt de transitie om medische redenen. 'Een transitie van man naar vrouw is een medisch ingrijpend proces. In die behandeling is de balans tussen gezondheid en de wens voor een transitie van belang. In het opmaken van die balans is de keuze voor mijn gezondheid de eerste prioriteit geweest' aldus Haak op Facebook.

Het bestuur van VVD Apeldoorn-Brummen schrijft op zijn website 'bewondering te hebben voor de kracht en openheid waarmee Lilian, en vanaf nu Braldt, dit besluit met zijn omgeving deelt'.

Zie ook: