Prijs van een ton valt in Epe, winnaar moet zich nog melden Foto: RTV Nunspeet

EPE - Bij de trekking van 10 september is een prijs van 100.000 euro belastingvrij gevallen op een Staatslot dat verkocht is bij The Read Shop in Epe.

Geschreven door Mediapartner RTV Nunspeet

info@rtvnunspeet.nl

De winnaar van deze geldprijs wordt gevraagd zich te melden bij Staatsloterij. De winnaar ontvangt, indien gewenst, advies en begeleiding bij de nieuw verworven rijkdom. De hoofdprijs van 1 miljoen euro netto viel op een lot van een abonneespeler in Apeldoorn. Winnaars van grote geldprijzen worden altijd uitgenodigd om langs te komen op het kantoor van Nederlandse Loterij.