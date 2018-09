Deel dit artikel:













School start met maatschappelijke diensttijd Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Scholengemeenschap Guido de Brès in Arnhem doet vanaf dinsdag mee aan het landelijk project Maatschappelijke Diensttijd. In totaal gaan 13.000 scholieren door het land aan de slag in bijvoorbeeld de zorg, sport of cultuur. Doel van de maatschappelijke diensttijd is kennis en ervaring opdoen, maar ook om in contact te komen met andere jongeren en ouderen die ze normaal gesproken niet tegen het lijf lopen.

De Guido, zoals de school in de volksmond heet, is als één van 38 organisaties in Nederland gekozen om deel te nemen. Omdat het de enige organisatie is, die als school deelneemt, krijgt de Guido daarvoor de komende anderhalf jaar 100.000 euro van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Docent maatschappijleer Erik-Jan Hakvoort 'we hopen dat de leerlingen hierna denken: wat gaaf om iets praktisch te doen.' Jongeren worden eerst aangezet zelf na te denken waarom en hoe zijn een maatschappelijke diensttijd willen invullen. Daarvoor worden ook coaches ingezet. Daarna gaan ze aan de slag. De meeste leerlingen begonnen vol enthousiasme aan de stage. 'Iets voor iemand anders doen' is belangrijk vinden ze. De bedoeling is dat het aantal projecten begin volgend jaar wordt uitgebreid en medio 2019 moet op basis van de ervaringen bepaald worden hoe de maatschappelijke diensttijd definitief vorm krijgt.

