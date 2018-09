25-jarige vrouw uit Arnhem gezicht van vaccinatiecampagne

ARNHEM - De 25-jarige Felice uit Arnhem is een van de gezichten van de vaccinatiecampagne tegen de meningokokkenziekte. Felice verloor als baby beide onderbenen en enkele vingers en vingertoppen aan de ziekte, zo schrijft De Telegraaf.

Vanaf volgende week start de campagne en krijgen ruim honderdduizend 14-jarigen, geboren tussen 1 mei en 31 december 2004, een oproep om zich te laten vaccineren. Felice is een van de 'ambassadeurs' van de campagne.

Amputatie

16 maanden oud was Felice toen zij hersenvliesontsteking kreeg in combinatie met bloedvergiftiging, zo schrijft De Telegraaf. Ze overleefde het maar verloor beide onderbenen en een aantal vingers en vingertoppen. Die stierven af als gevolg van de meningokokkenbacterie. Haar bovenbenen werden tot boven haar knie geamputeerd. 'Aan mij is te zien hoe agressief en verwoestend de bacterie kan zijn', zegt Felice in de krant.

Campagne

Felice is een van de 'ambassadeurs' die het RIVM inzet om de 14-jarigen te bereiken. Daarnaast worden ook sociale media ingezet, net als de traditionele folders en nieuwsbrieven. De verhalen van Felice en de andere ambassadeurs zijn te lezen op www.deelditnietmetjevrienden.nl.