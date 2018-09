'Tamme' vos in Wageningen gevangen door dierenambulance

WAGENINGEN - In Wageningen is maandagavond de vos gevangen die al maanden rondzwerft in de stad. Dat meldt de dierenambulance op Facebook.

Het is gelukt!, schrijft de dierenambulance Nederrijn.

De afgelopen maanden probeerde de dierenambulance Nederrijn diverse keren de vos te vangen. Dat een vos in Wageningen wordt gezien is niet bijzonder, want de dieren komen vaker in steden voor. Omdat het dier steeds meer naar mensen toe ging, mede doordat hij gevoerd werd en steeds tammer werd, is in overleg met de gemeente besloten het dier te vangen.

Dat is dus nu gelukt. De dierenambulance laat weten dat het dier inmiddels is uitgezet in een natuurgebied.

