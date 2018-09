Deel dit artikel:













10 auto's in beslag genomen bij controle camping Maaszicht Een eerdere controle op de camping Foto: archief Omroep Gelderland

KERKDRIEL - Bij een gezamenlijke controle van de gemeente Maasdriel, de politie, de Belastingdienst en de brandweer bij camping Maaszicht in Kerkdriel zijn maandag auto's in beslag genomen. Ook is er een bedrag van 10.000 euro aan boetes geïnd.