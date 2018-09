Man zwaargewond na ongeval A15

HERWIJNEN - Bij een ongeval op de A15 in de nacht van maandag op dinsdag is een man zeer ernstig gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tussen Herwijnen en knooppunt Deil.

Het ging mis rond 1 uur. Een automobilist botste op een vrachtwagen en kwam langs de weg tot stilstand. De bestuurder raakte bekneld en moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Ook de politie, meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse.

Het slachtoffer is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. De politie doet onderzoek.