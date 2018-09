Deel dit artikel:













NEC steekt zijn nek uit met concert voor mensen die een steuntje kunnen gebruiken Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - NEC Doelbewust, de maatschappelijke stichting van de Nijmeegse eerste divisieclub bestaat dit jaar tien jaar en viert dat met De Week van Maatschappelijk. De aftrap was maandagavond met een concert van de bekende pianiste Iris Hond, die jaren op straat leefde. Het concert in het Gofferttheater in Nijmegen was bedoeld voor muziekliefhebbers met een smalle beurs, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken

'Prachtig,' klinkt het vanaf de tribune. Een wat oudere man die in een rolstoel zit is zicht baar geroerd. 'Moet je luisteren ik sta te wachten op een operatie. Ik heb een tumor aan mijn enkel en daar ben ik zo onderste boven van en door deze muziek ga je je eigen heel anders voelen. De rolstoeler is één van de 1000 Nijmegenaren die NEC heeft uitgenodigd voor het concert van Iris Hond. Geen kaviaar of champagne 'NEC heeft nu 10 jaar een maatschappelijke afdeling,' zegt directeur Wilco van Schaik van NEC. 'En we vonden het mooi omdat vanavond te vieren en dan niet alleen met kaviaar en champagne voor onze bussinessclubleden, maar juist met de mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.' Luister hier naar de reportage over het bijzondere concert NEC heeft niet zonder reden Iris Hond uitgenodigd. De pianiste en zangeres groeide op de Noord-West Veluwe op, maar trok op 14-jarige naar Den Haag om te gaan studeren aan het conservatorium. Door de grote reisafstand kwam Iris Hond in een pleeggezin, waar ze misbruikt werd. Daarop werd ze dakloos en overnachtte heimelijk in het schoolgebouw van het conservatorium en bij de nachtopvang van het Leger des Heils. Ondanks alles slaagde ze in 2011 summa cum laude en vervolgde haar carrière als zelfstandig pianiste en concertpianiste. Daklozen hebben mij opgevangen 'Ik ben heel erg geholpen door de daklozen, toen ik dat zelf ook was.' vertelt Iris Hond. 'Die hebben mij veel steun gegeven en opgevangen. Ik voel zo'n loyaliteit, zo'n dankbaarheid naar hen dat ik voor hen wil spelen. Muziek is emotie dus ik hoop dat ze vanavond veel voelen.' En dat was zeker het geval. Keer op keer werd Iris getrakteerd op een open doekje. Iris Hond droeg tijdens het concert een NEC-sjaaltje: 'Ik ben een beetje van NEC gaan houden, omdat ze dit doen, omdat ze hun NEK uitsteken, grapte ze op het podium.' Het publiek vond het prachtig en moest erg lachen om haar woordgrap. 'Sorry dat ik NEK zei, verontschuldigde de ster zich.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52