'Zutphense kermis blijft in binnenstad, bij gebrek aan alternatief'

ZUTPHEN - Als geen geschikte alternatieve locatie voor de Zutphense kermis kan worden gevonden, moet deze in de binnenstad blijven. Het ziet er naar uit dat een meerderheid van de Zutphense politiek deze mening toegedaan is.

Tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis, maandagavond, bleek dat de Zutphense politiek met diverse partijen wil onderzoeken wat goede alternatieven voor de kermis zijn. Bewoners en ondernemers in de binnenstad zouden nu namelijk te veel overlast ervaren.

Als er echter geen goed alternatief wordt gevonden, moet de kermis in de binnenstad blijven. Een motie over dit onderwerp, ingediend door SP, PvdA en D66, lijkt een meerderheid te hebben. Later deze maand, tijdens de raadsvergadering, wordt hier een definitieve beslissing over genomen. Burgerbelang, CDA en VVD lijken ook voor de motie te gaan stemmen.

Zoektocht naar locatie

Bij het onderzoek naar een nieuwe locatie worden dus meerdere partijen betrokken. Zowel inwoners, horeca, kermisexploitanten als de kermisvakbond mogen een zegje doen.

De kermis in Zutphen vindt altijd eind augustus/begin september plaats.

