Verwarring over 'grootouders' van Howick en Lili

WIJCHEN - Zijn de grootouders van de Armeense tieners Howick en Lili wel écht de grootouders van de tieners? Bronnen melden aan de NOS dat er geen bloedverwantschap is.

De twee Armeense tieners liepen zaterdag weg bij hun grootouders in Wijchen, uit angst om te worden uitgezet naar Armenië.

Volgens de NOS is in de asielprocedure de mogelijke familierelatie nooit gebruikt als argument om beide kinderen en hun moeder toch in Nederland te laten blijven. Bronnen bij justitie zeggen tegen de NOS dat het geen familie is. Maar verschillende bronnen vertelden de NOS vorige week dat de ouders van moeder Armina wel degelijk in Nederland wonen.

Advocaat Scholtes van de moeder zegt dat het stel waar Howick en Lili verbleven uit het netwerk van de moeder komt, maar ze wil niet ingaan op vragen over bloedverwantschap. Op advies van hun advocaat gaan ook Howick en Lili niet in op vragen over hun grootouders.

Ook de politie kan niet bevestigen dat het bij het woord 'grootouders' om bloedverwantschap gaat, of om mensen die zich zo betrokken voelen dat ze zich familie noemen. Ze geven geen verklaring waarom het woord 'grootouders' werd gebruikt in het opsporingsbericht.

Voogdij-instelling Nidos, die de kinderen de afgelopen maanden begeleidde, wil in het belang van beide kinderen geen mededeling doen over de grootouders.

