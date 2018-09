Deel dit artikel:













Elin (15) uit Apeldoorn wil naar de judotop, maar moest eerst een gevecht met zichzelf winnen Elin Henninger. Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Het is een moeilijke, maar niet onhaalbare, klus. De 15-jarige Elin Henninger uit Apeldoorn wil naar de wereldtop in het judo. Er was alleen één probleem: ze durfde de mat niet op.

Er breken amper Nederlanders door naar de wereldtop. Nederlandse judoka's op de Olympische Spelen zijn ook niet meer een garantie voor een medaille, maar als het aan Elin ligt komt daar verandering in. De judoka wist dit jaar al op drie Europese toernooien medailles te behalen (twee keer goud, één keer brons) en op het EK-18 in Sarajevo wist ze ook brons te winnen. Door die prestaties mag ze nu met het Nederlands team mee naar het EK-21, een leeftijdscategorie hoger, dan waarin ze nu zit. 'Ik ben heel blij dat ze me hebben gevraagd, volgens mij hadden ze gewoon niemand in de categorie -48 kilo. Maar ik vind het super dat ze me vragen, ik ga graag mee', vertelt Henninger. Angst Toen Elin vijf was leek het er echt niet op dat ze ooit een goede judoka zou worden. 'Het eerste jaar dat ik naar judo ging zat ik alleen maar langs de kant. Ik durfde de mat niet op. Dan ging ik alleen groeten en daarna weer naast mama zitten.' Grote droom Maar inmiddels kan de jonge Elin dus dromen van grote podia. 'De Olympische Spelen zouden heel gaaf zijn, daar droom ik al van sinds ik klein was, ik droom dan van die eerste plek.' Daarvoor moet ze ook veel laten. 'Feestjes natuurlijk, maar ik moet soms ook afvallen. Zit ik dan met mijn sla.' Maar wat als die dromen uiteindelijk niet slagen? 'Dan is mijn leven niet verpest hoor, dan zijn er ook gewoon genoeg andere leuke dingen. Zo lang de sport leuk blijft, blijf ik het zeker doen.'