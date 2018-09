Twee auto's raken van A2 en komen in sloot terecht

ENSPIJK - Twee auto's zijn maandagavond, ter hoogte van knooppunt Deil, van de A2 geraakt. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis heeft kunnen gaan.

Beide voertuigen kamen in een sloot naast de snelweg terecht. Daar stond slechts een kleine laag water in.

Vermoedelijk zijn de auto's met elkaar in botsing gekomen. Het ging in ieder geval mis in de richting van Den Bosch.

Twee rijstroken waren enige tijd gesloten.