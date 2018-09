Auto's botsen op elkaar, een voertuig raakt wiel kwijt

TWELLO - Op de H.W. Iordensweg in Twello heeft maandagavond een aanrijding tussen twee auto's plaatsgevonden. Bij een van de voertuigen is een wiel afgebroken.

Het is niet bekend hoe het ongeluk plaats heeft kunnen vinden. Het is ook onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. Er waren meerdere hulpdiensten ter plaatse.

De H.W. Iordensweg was, ter hoogte van de kruising met de Veenhuisweg, enige tijd afgesloten voor het verkeer.