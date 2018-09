Schreeuwend tekort aan koks aangepakt

Na het openen van 4 restaurants in 6 jaar tijd merkt deze horeca-ondernemer aan den lijve hoe moeilijk het is om aan personeel te komen

NIJMEGEN - Het gaat goed in de horeca. Zo goed dat het personeel niet aan te slepen is. Aan koks is bijvoorbeeld een groot tekort. En dat terwijl er nog steeds een groep mensen die aan zijlijn staat van de arbeidsmarkt. Het Werkbedrijf Nijmegen, dat bemiddelt voor deze mensen, heeft in samenwerking met de horeca en het ROC (Regionaal Opleidingscentrum) de opleiding 'Talent in de keuken' opgezet, waarmee het tekort moet worden ingelopen.

Horeca-ondernemer Bas Hoebink weet alles van het tekort aan koks in de horeca. In zes jaar tijd zette hij vier restaurants in Nijmegen en omstreken in de markt. 'De horeca-branche heeft een probleem en we schatten in dat het probleem eigenlijk alleen maar groter wordt.'

Geen koks kant en klaar

Het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, dat voortgekomen is uit de oude sociale dienst, heeft nog een behoorlijk bestand aan mensen die in WW of de bijstand zitten die graag aan het werk willen. En zo kwam het project Talent in de keuken van de grond. Deelnemers gaan één dag in de week naar school en leren het vak vier dagen in de week in de praktijk. Daarnaast is er een job coach om de kandidaten te begeleiden in hun persoonlijke situatie, maar ook op de werkvloer. Op die manier wordt gewaarborgd dat het niet alleen bij een opleiding blijft, maar dat ze ook echt aan het werk gaan en aan het werk blijven. Carla Latumy: 'Dat helpt zeker. Dat is ook echt nodig geweest in de afgelopen maanden.'

'Stilzitten was niets voor mij'

Simon van den Broek is één van de deelnemers aan het project Talent in de keuken. Sinds dit voorjaar staat hij vier dagen in de week in de keuken van The Black Fox, één van de restaurants van Bas Hoebink. Simon van den Broek: 'Ik heb voor docent Aardrijkskunde gestudeerd. Maar dat was gewoon niets voor mij stilzitten in de schoolbanken. Dat lukte gewoon niet, ik heb daar iets te veel ADHD voor.' Simon beschouwt zichzelf meer als een doener.

Praten als brugman

Nu de economie op volle toeren draait zou je zeggen dat het personeelsbestand van het Werkbedrijf binnen no time als sneeuw voor de zon verdwijnt. 'Niets is minder waar', zegt Carla Latumy. 'De kandidaten die wij nog in ons bestand hebben missen iets, missen iets in opleiding.' Een project als Talent in de keuken probeert dat probleem op te lossen. Toch is het voor de medewerkers van het Werkbedrijf nog een hele klus om mensen aan het werk te helpen. Latumy: Om werkgevers te overtuigen van: geef deze mensen ook een kans. Ze zijn leerbaar, we hebben ze voor jullie. Jullie hebben een krapte, jullie hebben een tekort. Laten we tot elkaar komen.'

In navolging van Talent in de keuken komen er daarom ook andere trajecten aan zoals de opleiding fast service die mensen klaarstoomt om bij fastfoodzaken als de McDonalds of Burger King te gaan werken.

'Simon mag nooit meer weg!'

Bas Hoebink is in elk geval blij met het traject dat iets doet aan de blijvende vraag naar koks.'Hoe snel het tekort aan koks is ingelopen? Ik durf daar geen tijdsplanning aan te hangen.' Maar Simon mag wat Bas betreft in elk geval blijven. 'Simon mag nooit meer weg.'