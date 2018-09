Fatale ripdeal Vaassen ging om 100 gram cocaïne

Samed M. zou in de nacht van 10 op 11 maart een deal sluiten met vier andere verdachten. Zij zijn volgens het openbaar ministerie dagenlang bezig geweest met een plan om Samed M. in de val te lokken. Samed M. kwam uiteindelijk om bij de ripdeal op een carpoolplek bij Vaassen.

De doodgeschoten Samed had al een slecht gevoel bij de deal die zij voorstellen. Daarom neemt zijn vriend Ilias ook een vuurwapen mee naar Vaassen. De politie gaat er namelijk vanuit dat Ilias in de chaotische schietpartij op de carpoolplek zijn eigen vriend Samed heeft neergeschoten. Dat zou zelfs per ongeluk gebeurd kunnen zijn.

'Sporen van politiekogel'

Ilias ontkent. En Wim Teusink, advocaat van Ilias, heeft een andere lezing. Volgens hem is er geen enkel bewijs dat Ilias zijn eigen partner in crime heeft beschoten. De sporen op het lichaam van Samed in de vorm van minuscule deeltjes van kogels zouden namelijk wijzen naar politieagenten en niet naar Ilias. De advocaat heeft een bijzondere uitleg voor deze zogeheten A deeltjes die aangetroffen zijn op t lichaam.

'Ik kan dat onomstotelijk aantonen omdat in die A deeltje een bepaald metaal wordt gebruikt, en dat wordt maar door 1 fabrikant gebruikt en dat wordt door die fabrikant als een soort DNA aan kogels toegevoegd en die munitie is munitie die door de Nederlandse politie wordt verschoten', zo beweert hij stellig. Anders gezegd; politiemensen proberen op 11 maart nog om Samed te reanimeren. Daarbij laten zij sporen op diens lijf achter, denkt Advocaat Teusink.

Verdachte zwijgt

De rechtbank wil ook nog van Ilias weten waar dan eigenlijk die 100 gram cocaine gebleven is. Want hij zou verklaard hebben dat hij die drugs bij zich draagt vlak voor de deal in Vaassen uitloopt op een vuurgevecht. Maar Ilias heeft een kort antwoord: 'Ik beroep mij op mijn zwijgrecht.' Hij wil niets zeggen over de handel in Harddrugs waar hij en Samed kennelijk mee bezig zijn geweest.

Zie ook: