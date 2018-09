Kritiek op voorstel grootste partij Wijchen: 'Vorm van machtsmisbruik'

WIJCHEN - Vrijwel de voltallige oppositie in de Wijchense gemeenteraad is niet blij met het aangekondigde voorstel van Kernachtig Wijchen, de grootste partij in de gemeente. Voorstellen, moties of amendementen moeten voor maandagavond 19:00 uur bij de partij aanwezig zijn, zo stellen ze voor.

Wijchen Lokaal noemt het zelfs 'een vorm van machtsmisbruik'. Fractievoorzitter Arnold van Kuppeveld is absoluut niet te spreken over de nieuwe deadline. 'Dit lijkt nergens op, we hebben heel boos gereageerd. Als je een meerderheid wil hebben moet je aan de regels van Kernachtig Wijchen voldoen', zo redeneert hij.

Monsterzege

Kernachtig Wijchen werd tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen ontzettend groot, de partij bezit 12 van de in totaal 27 zetels in de Wijchense raad. 'Wij zijn de tweede partij, maar drie keer zo klein als Kernachtig Wijchen', vertelt Björn Derksen van het lokale CDA. 'Voorheen konden we een dag van te voren nog een voorstel indienen. Nu moeten voorstellen veel eerder worden aangeleverd als we steun willen hebben.' En die steun van Kernachtig Wijchen is vrijwel altijd nodig, omdat ze zo groot zijn.

De partijleider van het CDA zegt onlangs een voorstel op dinsdagavond te hebben ingediend, dat werd toen niet meer beoordeeld door Kernachtig Wijchen. Ook Sociaal Wijchen reageert: 'Het is een hele zware dobber om plannen er doorheen te krijgen.'

Koppen dezelfde kant op

Volgens Kernachtig Wijchen zelf ligt het allemaal wat genuanceerder. 'Wij moeten met twaalf mensen in de fractie een besluit nemen', zegt fractievoorzitter Twan van Bronkhorst. Volgens hem is dat niet te doen als er net voor de raadsvergadering nog voorstellen komen. De oppositie zegt juist dat zij met deze maatregel niet meer kunnen overleggen. 'Bijna alle fractievergaderingen zijn op maandagavond', vertelt het CDA. Maar dan wil Kernachtig Wijchen de voorstellen al hebben. 'We kunnen ons niet altijd aan die regel houden. We zullen het gaan uit proberen maar ik denk dat het boekjeswijsheid is', vertelt de fractievoorzitter van D66.

'Het is geen wet van Meden en Perzen', besluit Kernachtig Wijchen. Ze zeggen best wel eens een uitzondering te willen maken als voorstellen toch later komen.

Op 2 oktober staat er een heisessie gepland, oppositiepartij Wijchen Lokaal wil het voorstel aan de kaak stellen. 'Er is een situatie gecreëerd waarin het onmogelijk is om voorstellen te doen', besluit Van Kuppeveld.