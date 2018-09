Ziekenhuis Rivierenland: Veel minder extreme alcoholvergiftigingen op Appelpop

TIEL - Het ziekenhuis ontving 15 mensen met direct aan Appelpop gerelateerde zaken. De meeste hadden verschijnselen van alcoholvergiftiging. Rivierenland zegt dat dat een flinke verbetering is ten opzichte van vorig jaar.

Tijdens het festival werd een jongen twee keer in elkaar geslagen, maar het ziekenhuis neemt slachtoffers van vechtpartijen niet op in de cijfers omdat niet altijd duidelijk is of dit Appelpop gerelateerd is.

De politie zegt ook dat het festival over het algemeen goed is verlopen. Wel waren er relatief veel dronken jongeren die voor overlast zorgden.

Dronken jongeren gefilmd

De politie heeft rond de twintig dronken jongeren op laten halen door ouders. Alle jongeren worden doorgestuurd naar bureau Halt. Sommige jongeren zijn gefilmd zodat ze later met hun gedrag kunnen worden geconfronteerd.

De politie heeft op vrijdag drie aanhoudingen gedaan; voor belediging, mishandeling en het niet opvolgen van een bevel van de politie. Op zaterdag werden vier mensen aangehouden voor mishandeling en één persoon voor het niet opvolgen van een bevel van de politie.