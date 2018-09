Deel dit artikel:













Duitse bom uit de Tweede Wereldoorlog Schuytgraaf onschadelijk gemaakt Foto: Politie Arnhem-Zuid (FB)

ARNHEM - Bij graafwerkzaamheden in Schuytgraaf is afgelopen weekeinde een explosief opgegraven. Volgens de politie in Arnhem-Zuid is het meteen veiliggesteld.

Geschreven door Mediapartner RTV Arnhem

info@rtv-arnhem.nl

Het explosief bleek afkomstig te zijn uit de Tweede Wereldoorlog. Deskundigen zagen dit aan de afmeting en de uiterlijke kenmerken van het projectiel. Het explosief zou door de Duitsers zijn afgeschoten en niet tot ontploffing zijn gekomen. 'Voor ons lag vandaag de taak om Defensie te begeleiden en een veilige werkomgeving te verzorgen', aldus de politie. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD) heeft het explosief maandag onderzocht en tot ontploffing gebracht.