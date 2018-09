Deel dit artikel:













Glasscherven gevonden in openbare zandbak in Barneveld Foto: Pixabay

BARNEVELD - In een openbare zandbak in de wijk De Burgt in Barneveld zijn stukken gebroken glas gevonden. De gemeente heeft met buurtbewoners de plek afgezet in verband met de veiligheid van de kinderen in de buurt.

Naast het glas in de zandbak is er ook glas gevonden in de speeltuin die er naast ligt en bij de straten De Lentetuin en de Watertuin. Volgens een woordvoerder van de gemeente is onduidelijk wie er verantwoordelijk is: 'We hebben goed contact hier in de buurt en we hebben geen aanwijzingen dat er groepen in de wijk zijn die hiervoor verantwoordelijk zijn of waar vaker problemen mee zijn.' De verwachting is dat de gemeente nog dagen nodig heeft om het zand te zeven voordat de zandbak weer veilig kan worden vrijgegeven. Er is aangifte gedaan en de politie vraagt mensen zich te melden als ze iets hebben gezien. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52