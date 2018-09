Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wie kan dit verdrietige gezin helpen in de zoektocht naar een gestolen bakfiets? Foto: Facebook Sanna Rijpma

ARNHEM - Een bakfiets met grote emotionele waarde is vorig weekeinde gestolen in Arnhem. Sanna Rijpma was met haar kinderen op festival De Luie Hond, toen ze daar wilde vertrekken schrok ze zich een hoedje. Fiets weg.

De man van Sanna overleed drie maanden geleden op 41-jarige leeftijd onverwacht aan een hersenbloeding. Dat maakt het feit dat de fiets weg is, extra moeilijk. 'Met de kinderen op pad met de bakfiets is een van de weinige dingen waar ik nog plezier in had.' De tekst gaat verder onder het fragment. De gestolen bakfiets is van het merk Cangoo en werd op 1 september ergens tussen 15.00 en 19.00 uur gestolen. Sanna heeft aangifte gedaan bij de politie, maar dit heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Ze plaatse daarom een bericht op Facebook en deed haar verhaal bij Radio Gelderland. 'Hopelijk komt het nog goed.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52