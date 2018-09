Wie kan dit verdrietige gezin helpen hun bakfiets terug te krijgen

.

Na het plotseling verlies van mijn man drie maanden geleden was fietsen met mijn kindjes in de bakfiets één van de weinige dingen waar ik nog plezier in had.

Helaas is mijn bakfiets van het merk Cangoo tijdens het festival de Luie Hond op 1 september tussen 15.00 uur en 19.00 uur gestolen .

Wie kan ons helpen onze bakfiets, waar we veel emotionele waarde aan hechten, weer terug te vinden?

