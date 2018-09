VIDEO: Brandweer Didam viert 200-jarig jubileum

DIDAM - De brandweer Didam vierde zondag zijn 200-jarig jubileum. De kazerne werd opengesteld voor publiek dat zich kon vergapen aan een expositie over de geschiedenis van de post en aan een defilé van oude en nieuwe brandweervoertuigen, dat door de voormalige gemeente Didam trok.

'Voor de bezoekers is het erg leuk om te zien', vertelt postcommandant Sander Putman. 'Ze kunnen zo mooi het verschil tussen de brandweervoertuigen van vroeger en de nieuwe technieken van nu zien.'

Kijk hier naar een video over het brandweerdefilé:

Groot verschil

Het defilé van oude en nieuwe voertuigen maakt veel los bij het publiek. 'Ik heb vroeger zelf ook bij een commissie gezeten, dus er komen weer allemaal herinneringen boven', zegt oud-brandweerman Jan Straver.

Hij ziet een groot verschil met zijn tijd bij de brandweer. 'Tegenwoordig krijg je een standaardproduct, maar wij mochten vroeger zelf bepalen hoe we het voertuig inrichtten.'

Verhalen van vroeger

Het jubileum betekent voor oud-brandweerlieden ook een weerzien met oude collega’s. 'We zien elkaar wel in Didam, maar hier praat je weer over de brandweer', vertelt oud-brandweerman Hans Visser.

Ondanks de oude herinneringen die worden opgedaan, kriebelt het niet meer om toch nog even mee te rijden met een brandweervoertuig. 'Het is afgesloten, het is voorbij, maar het wekt wel weer emoties op als je ze zo weg ziet rijden', concluderen Visser en Straver. 'Brandweerman ben je voor het leven, dat zonder meer.'