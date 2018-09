Kinderen in Westervoort bewegen meer met 'Daily Mile'

WESTERVOORT - Twee keer een half uur per dag bewegen. Dat is heel gezond en moet op scholen zelfs verplicht worden. Dat vinden de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor de Volksgezondheid. In Westervoort namen de kinderen daar alvast een voorschot op.

Samen met enkele spelers van Jong Oranje lopen ongeveer 170 kinderen van basischool Het Startblok en Montessorischool Westervoort 1,6 kilometer: de zogenoemde 'Daily Mile'. Peter Legters van Jongeren op Gezond Gewicht legt uit: 'Ze starten er hier in Westervoort mee. De kinderen gaan een half jaar lang één keer per week 5 minuten hardlopen.' Anders dan de naam doet vermoeden, nog niet dagelijks dus. Al is dat uiteindelijk wel de hoop van de organisatie.

Het gebeurt al wel dagelijks in Schotland, waar de Daily Mile is bedacht. Het blijkt dat kinderen er fitter van worden, meer concentratie hebben en dat hun stemming beter wordt. Het zou een goed idee zijn om dit ook in Nederland in te voeren, vindt de organisatie.

Warming-Up

Ook Michel Vlap, voetballer van Jong Oranje en Herenveen vindt de 'Daily Mile' een goed initiatief. 'Voor ons als voetballers was het een mooie warming-up. En voor kinderen is bewegen op school natuurlijk altijd goed. Ik denk dat ze het ook wel leuk zouden vinden om dit elke dag te gaan doen', aldus de topvoetballer.

iPad

De twee kinderen die van de school iets mogen zeggen tegen de media (i.v.m. de nieuwe privacy-regels) zijn in ieder geval enthousiast. Al twijfelen ze wel even als ze moeten kiezen tussen hardlopen en het spelen op de i-Pad.