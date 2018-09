Uitgezette Culemborgse familie heeft weer hoop nu Lili en Howick in Nederland mogen blijven

CULEMBORG - Nu de kinderen Howick en Lili definitief in ons land mogen blijven, krijgt ook de familie Andropov weer hoop op een goede afloop. Dat zegt Frank King, de juridisch adviseur van de familie. Het Culemborgse gezin werd afgelopen juli uitgezet naar Oekraïne.

De familie Andropov woonde 17 jaar in ons land voordat ze werden uitgezet. De broertjes Maksim (14) en Dennis (10) Andropov zijn sinds vorige week weer voor drie maanden terug in Culemborg. Ze gaan hier ook weer naar school.

Doordat Lili en Howick in ons land mogen blijven, is er volgens de woordvoerder van de familie een situatie van rechtsongelijkheid ontstaan. Hij vindt dat het pardon moet gelden voor alle kinderen die in een soortgelijke situatie zitten. Donderdag is er een gesprek met de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

'Het is niet meer uit te leggen'

King heeft goede hoop op de uitkomst van het gesprek. 'De toelating van Howick en Lili schept een precedent voor alle andere kinderen met een vergelijkbare situatie die wachten op een beslissing. Wat mij betreft is het onomkeerbaar. Want het is niet meer uit te leggen dat het ene kind wel mag blijven en het andere niet.'

Kinderrechtenorganisatie Defence for Children gaat ervan uit dat de politiek opnieuw in debat gaat over kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn. 'Wellicht heeft het besluit van de staatssecretaris ook een positief effect op de zaak van Maksim en Dennis. De situatie is vergelijkbaar. Ook voor Maksim, Dennis en hun zusje Arina was lokaal enorm veel draagvlak en steun om de familie in Nederland te houden', zegt de woordvoerder.

'Zaak Howick en Lily staat op zichzelf'

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil niet ingaan op individuele kwesties. De woordvoerder zegt dat de zaak van Howick en Lili op zichzelf staat. Hij wil niet ingaan op de vraag wat de consequenties voor vergelijkbare gezinnen zullen zijn door de toelating van Howick en Lily.

Culemborg schrijft brief aan staatssecretaris

De uitzetting van de familie Andropov leidde begin juli tot protesten in Culemborg. Deze week schreef de gemeente nog een brief aan de staatssecretaris waarin de gemeenteraad en het college van B&W hun teleurstelling hebben geuit dat de staatssecretaris zijn zogenoemde discretionaire bevoegdheid niet heeft ingezet voor de familie Andropov.

In Nederland wachten nog zo'n 400 gezinnen, waarvan de kinderen langer dan vijf jaar in Nederland wonen, op een verblijfsvergunning. Inmiddels is er ook een petitie gestart om handtekeningen in te zamelen voor een ruimer kinderpardon, via zezijnalthuis.nl.

