Groep kopschoppers mishandelt jongen tijdens Appelpop

TIEL - Een jongen is op vrijdag en zaterdag tijdens Appelpop twee keer door een groep jongens in elkaar geslagen. Waarschijnlijk gaat het in beide gevallen om dezelfde groep.

Het slachtoffer werd onder andere tegen zijn hoofd geschopt terwijl hij op de grond lag en raakte daarbij ook gewond. Na de mishandeling van zaterdag heeft de politie vier verdachten op heterdaad aangehouden. Zij zitten nog steeds in de cel. De politie is op zoek naar getuigen die meer informatie kunnen geven over de mishandelingen. Het incident van vrijdag vond plaats tussen 23.30 en 00.30 uur, op de Waterstraat ter hoogte van de winkels T-Mobile en D-reizen. De mishandeling van zaterdag gebeurde tussen 23.30 en 00.00 uur, op het festivalterrein op de Waalstraat, tussen de hoek Veerweg (Havendijk) en de hoek Veerweg (cafetariakant). Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52