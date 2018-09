Zeven aanhoudingen voor inbraken

OOSTERBEEK - De politie heeft afgelopen weekend in Oosterbeek, Barneveld en Nijmegen zeven mensen aangehouden voor woninginbraken en het bezit van inbrekersgereedschap. Eén van hen liep tegen de lamp omdat hij 's nachts met een televisie fietste.

In Oosterbeek zagen agenten zondagavond op de Bouriciusstraat een auto, die vrijdag was gestolen bij een woninginbraak in Doorwerth. De bestuurder negeerde een stopteken en reed er hard weg. Op de kruising van de Pastoor Bruggemanlaan met de Sint Bernulphusstraat stopte de auto en renden de inzittenden weg. Na een achtervolging werden twee mannen van 27 en 35 jaar uit Arnhem aangehouden.

Tijdens de zoektocht naar de mannen in de gestolen auto stuitte een hondengeleider op de Generaal Urquhartlaan in Oosterbeek op een man die zich verstopte bij een woning. Hij had een ruim assortiment inbrekersgereedschap bij zich, waaronder een breekijzer en een slijptol. Daarnaast vonden de agenten meerdere accu's van elektrische fietsen en een fietscomputer. De 37-jarige man uit Ede werd daarop aangehouden voor heling.

Inbraak in Barneveld voorkomen

Een alerte getuige seinde de politie in over verdachte personen bij een woning aan de Maghelhaesstraat in Barneveld. Surveillerende agenten vonden daar sporen die wezen op een poging tot inbraak. Rond 23.50 uur zag een agent de drie verdachten terwijl ze de Plantagelaan overstaken de Bloemenbuurt in. De mannen van 19, 20 en 25 uit Amsterdam zijn aangehouden en ingesloten voor onderzoek.

's nachts fietsen met een tv, dat is raar

In Nijmegen belde een getuige de politie omdat hij een verdachte persoon had gezien bij een woning aan de Voorstadlaan. Even later fietste de man weg met een televisie onder de arm. Toen agenten een man staande hielden die voldeed aan het signalement, werd in zijn fietsmand een portemonnee gevonden die niet van de man was. In de woning waar de man verbleef werd later de televisie aangetroffen. Beide voorwerpen bleken afkomstig uit de woning aan de Voorstadlaan. Ook werd een fiets gevonden die mogelijk is gestolen. De verdachte, een 43-jarige man uit Rosmalen is aangehouden en ingesloten op het politiebureau.