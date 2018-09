Gymzaal Elspeet 'noodzakelijk', maar ook als dorpshuis?

NUNSPEET - Een gymzaal in de kern van Elspeet blijft noodzakelijk. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Nunspeet. De ChristenUnie (CU) wil nu weten of er ook een bredere invulling kan worden gegeven aan de gymzaal, als dorpshuis bijvoorbeeld.

Dat de gymzaal kan blijven vindt de partij goed nieuws. Een gymzaal dicht bij scholen is veiliger voor kinderen en het kost minder reistijd, beargumenteert de CU.

Kees Smit is CU-fractielid in Nunspeet. Hij reageert: 'Voor de ChristenUnie is het heel belangrijk dat er in Elspeet een gebouw met een dorpshuis-functie blijft. De kans is groot dat die van het Kulturhus verdwijnt. Wij hebben aangegeven dat het ons een goede oplossing lijkt om als de gymzaal wordt gerenoveerd of herbouwd dit zo te doen dat er een multifunctionele ruimte ontstaat.'

Of er ook gekeken is naar een invulling van het gebouw op de bovengenoemde wijze is niet bekend. Daarom staat die vraag nog uit bij het college. Smit: 'Zo’n multifunctionele ruimte kan dan in de avonden en de weekenden gebruikt worden als dorpshuis