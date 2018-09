Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man neergestoken in Sonsbeekpark in Arnhem

ARNHEM - De politie zoekt nog naar de verdachte die op 4 september een man neerstak in het Sonsbeekpark in Arnhem. Met het slachtoffer, een 48-jarige bewoner van de Geitenkamp in Arnhem, gaat het langzaam iets beter.

De man is die avond met enkele bekenden in het park aan het 'chillen'. Ze roken een jointje en drinken wat. Nadat het gezelschap afscheid heeft genomen van elkaar en de man zijn weg vervolgt, merkt hij dat iemand zijn zwarte rugzak probeert af te pakken. Het slachtoffer verweert zich en voelt plotseling iets. Hij denkt dat het een klap is. De dader zet het op een lopen. Het slachtoffer realiseert zich te zijn gestoken. Hij probeert 112 te bellen, maar overmand door stress lukt hem dat niet. De boswachter van Sonsbeek die op dat moment zijn hond uitlaat, vindt de man en waarschuwt de politie. Het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis gebracht, waar de man wordt geholpen aan zijn steekwond. De politie spreekt met passanten in het park, maar dat levert niets op. Er is amper een signalement van de dader. Het slachtoffer herinnert zich slechts dat die klein is, rond de 1.55 tot 1.60 meter lang. Weet je meer over dit steekincident, bel dan met de politie op 0800-6070 of 0800-7000 als je anoniem wilt blijven. Geef als zaaknummer 2018398594 door. Het digitale tipformulier invullen kan natuurlijk ook.