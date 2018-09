Ruimte gezocht waar gezongen mag worden!

.

Ik zoek een ruimte in Arnhem om in te kunnen zingen. Het liefst een plek waar ik iedere dag terecht kan om halve toonladders en aria's te zingen. Ik zing voornamelijk klassiek. Zingen doe ik al van jongs af aan. De ruimte mag geen harde muren hebben en er moet frisse lucht aanwezig zijn. Ik geef ook af en toe een concert. Hiervoor had ik een ruimte bij een verzorgingshuis in Velp en daar gaf ik aan het einde van het jaar een concert.

Heeft u een ruimte waar gezongen kan worden? Reageer dan hieronder!