Kinderen onzedelijk betast in Empe

EMPE - In Empe (gemeente Brummen) zijn afgelopen zaterdag kinderen betast door een man. De kinderen waren aan het spelen op het schoolplein van de J.H. Isingsschool, dat zegt basisschooldirecteur Han Slegt.

De politie bevestigt dat er een incident heeft plaatsgevonden.

Burgernet

In een Burgernetmelding werd afgelopen zaterdag gevraagd uit te kijken naar een 18-jarige man die in het groen gekleed was en zich verplaatste op een mountainbike. De man is uiteindelijk aangehouden. Volgens de politie is de Burgernetmelding gelinkt aan het incident.

Het onderzoek van de politie is nog in volle gang.