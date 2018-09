Poepende paarden in Nunspeet zijn doorn in het oog van ondernemer

NUNSPEET - Een flinke hoop poep voor de deur, dat is geen leuk begin van de week. Winkeleigenaar Lambert van de Weerd trof maandagmorgen een grote hoeveelheid paardenmest aan voor zijn winkel op de Laan in Nunspeet.

Van de Weerd was net gearriveerd op zijn werk toen hij de poep aantrof, nota bene in de blindengeleidestrook. De uitwerpselen waren volgens de winkeleigenaar slechts een dag oud. Wie de eigenaar is van het dier dat hiervoor verantwoordelijk is? Hij heeft geen idee.

Anderhalf jaar geleden stelde Van de Weerd vragen aan de gemeenteraad van Nunspeet over paarden die hun uitwerpselen gewoon de vrije loop konden laten, met als gevolg hopen poep op de straat of weg.

Kijk hier naar een video van RTV Nunspeet:

Begin vorig jaar werd beloofd dat er wat gedaan zou worden aan wildpoepende dieren, maar voor zover bekend heeft dat nog niet geleid tot verbetering.

