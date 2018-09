Lang eikenhouten dressoir

.

Wie kan ik blij maken met dit mooie lange eikenhouten dressoir? Het heeft veel bergruimte en 4 lades. Hij is 2.10 lang en gratis op te halen in Velp. Je moet het dressoir wel van boven naar beneden dragen. Het gaat weg omdat ik zelf een kleiner kastje krijg. Dit dressoir heeft altijd met veel plezier in huis gestaan.

Heeft u interesse in een eikenhouten dressoir? Reageer dan hieronder!