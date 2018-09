SP: geen uitbreiding Lelystad Airport als overlast langer duurt

ARNHEM - SP Gelderland wil dat er in Provinciale Staten zo snel mogelijk een debat komt over vliegveld Lelystad. De partij is bang voor meer overlast voor de Veluwe omdat de herindeling van het luchtruim op zich laat wachten. Dat is niet volgens de afspraak, en dat betekent wat de SP betreft dat de uitbreiding van Lelystad Airport niet door kan gaan.

Vorige week sloeg Gelders gedeputeerde Josan Meijers al alarm omdat uit brieven van de minister aan de Tweede Kamer blijkt dat de herindeling van het luchtruim mogelijk wordt uitgesteld. Het oorspronkelijke plan was dat Airport Lelystad in 2020 opent, maar dat dan uiterlijk in 2023 het luchtruim opnieuw is ingedeeld. De herindeling moet ervoor zorgen dat vliegtuigen hoger kunnen vliegen en dus voor minder overlast zorgen.

Maar in de brief van de minister is sprake van een herindeling vanaf 2023. Dat betekent langer overlast voor de inwoners van Gelderland. En dat is niet de afspraak, zegt SP Gelderland. SP-Statenlid Asrid Vollebregt: 'Er worden toezeggingen gedaan, en die worden later weer gebroken. Er worden afspraken gemaakt, en die worden later weer geschonden. En ondertussen worden de plannen voor uitbreiding van Vliegveld Lelystad gewoon doorgezet'.