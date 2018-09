Veel vraag naar extra groen in de binnenstad

De vraag naar meer groen in de Arnhemse binnenstad is groot. Groter dan wat de gemeente kan bieden, blijkt uit het zogenoemde Groenproject voor de binnenstad. Dat laat de gemeente Arnhem weten.

Het Groenproject is opgezet door bewonersplatform Arnhem6811, Platform Binnenstad Arnhem en de gemeente. In mei van dit jaar werden ondernemers en bewoners uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken voor de tweede ronde van het vergroeningsproject.

Geveltuintjes en klimpalen

In totaal 85 plekken in de binnenstad krijgen naar aanleiding van de tweede ronde extra groen. Verspreid door de binnenstad komen geveltuintjes, klimpalen met gevelgroen en roestvrijstalen boom- of plantenbakken, is het plan.

Als alles volgens planning verloopt wordt in oktober het groen toegevoegd. In onder meer de Ruiterstraat, de omgeving van het Brouwersplein, de Bovenbeekstraat, de Oude stationsstraat en de omgeving van Grand Café Dudok verschijnen er rond die tijd grote en kleine plantenbakken en geveltuintjes.

Groene impuls

In het Korenkwartier zijn al voor de zomer de eerste klimplanten geplaatst. Bovendien zal de keermuur achter de Korenbeurs nog deze maand over vrijwel de hele lengte worden aangekleed met een haag, waardoor het stenige gebied een flinke groene impuls krijgt.

De tweede ronde van vergroening volgt op een eerste ronde, die vorig jaar plaatsvond. Deze keer konden geïnteresseerden gebruikmaken van de regeling waarbij 80 procent van de kosten worden vergoed en 20 procent uit eigen zak moet worden betaald.