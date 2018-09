NEC haalt Belgisch talent Trésor

NIJMEGEN - NEC heeft zich versterkt met Mike Trésor Ndayishimiye.

De 19-jarige aanvaller is afkomstig van Anderlecht, maar kwam nog niet uit voor het eerste elftal van de Belgische topclub. Hij is veelvuldig jeugdinternational en speelde met Anderlecht-onder 19 ook al in de UEFA Youth League. Afgelopen zomer was er interesse van onder meer Charleroi, maar dat leidde niet tot een contract. Daarom kon NEC nu alsnog toeslaan. De nieuwe aanwinst werd gepresenteerd op de Radboud Universiteit.

Neusje voor de goal

Remco Oversier licht de komst van Mike Trésor toe: 'Trésor is een snelle en technisch vaardige voorhoedespeler, die op alle posities voorin uit de voeten kan, maar in eerste instantie voor de rechterflank in beeld komt. Hij heeft zowel in de opleiding van Anderlecht als bij de nationale jeugdelftallen van België laten zien over een neusje voor de goal te beschikken.'

Trésor wordt de vierde Belg bij NEC na Paolo Sabak, Leroy Labylle en Mathias Bossaerts. Hij kan op alle posities in de voorhoede uit de voeten.