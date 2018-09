Deel dit artikel:













Vijf mannen voor de rechter voor fatale schietpartij cocaïneroof Foto: Omroep Gelderland

VAASSEN - In maart vorig jaar werd een 25-jarige man doodgeschoten tijdens een cocaïneroof op een parkeerplaats in Vaassen. Maandag staan er vijf mannen voor de rechter. Eén van de mannen is de partner in crime van het slachtoffer, de andere vier overvielen het duo.

Het ging mis bij een cocaïnedeal in Vaassen. Het slachtoffer en een toen 21-jarige Apeldoorner werden beroofd door vier mannen uit Leeuwarden en Zwolle. De vier mannen zouden hebben gedreigd met een vuurwapen. Daarop ontstond een een schietpartij, waarbij de 25-jarige man om het leven kwam. De Apeldoorner staat terecht omdat hij op de andere verdachten schoot en daarbij mogelijk ook zijn partner in crime heeft geraakt. Het viertal wordt verdacht van gekwalificeerde doodslag. De vraag is nu: wie heeft het fatale schot gelost?